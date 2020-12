Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer kollidiert mit 7,5-Tonner und wird dabei schwer verletzt

01.12.2020

Am Dienstag gegen 13:24 Uhr kam es in der Auestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Radfahrer aus Speyer und einem Lkw. Hierbei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Zuvor befuhr der Radfahrer den parallel zur Auestraße verlaufenden Radweg in Richtung Friedhof. In Höhe eines Kinderspielzeuggeschäftes wechselte er plötzlich ohne vorherige Ankündigung auf die Fahrbahn, um diese zur gegenüberliegenden Seite zu queren. Der 55-jähriger Lkw-Fahrer der die Auestraße ebenfalls in Richtung Friedhof befuhr, konnte seinen 7,5-Tonner nichtmehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Radfahrer mit der Lkw-Front. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Ob die Verletzungen lebensbedrohlich sind, ist derzeit unbekannt.

