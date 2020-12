Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen der Polizei in der Rheinallee und der Auestraße (42/3011)

SpeyerSpeyer (ots)

30.11.2020

Zum Wochenbeginn führte die Polizei Speyer am Montag zwischen 09:45 - 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Rheinallee und der Auestraße durch. Bei einer Vielzahl von kontrollierten Fahrzeugen konnten zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während des Fahrens telefonierten. Diesbezüglich wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Die jeweiligen Fahrer erwartet nun eine Geldbuße von 60EUR und ein Punkt. Weiterhin konnten vier Gurtverstoße festgestellt und verwarnt werden. In einem Fall erkannten die kontrollierenden Beamte, dass das mitgeführte Fahrzeug nicht rechtzeitig zur Sicherheitsprüfung vorgefahren wurde. Zudem fehlten in vier Fahrzeugen eine Warnweste, in zweien das Warndreieck. Auch das Fehlen eines Verbandskastens musste von der Polizei zwei Mal bemängelt werden. Fünf Verkehrsteilnehmer führten ihre Zulassungsbescheinigung bzw. den Führerschein nicht mit sich und müssen diese Dokumente nun nachträglich bei der Polizei vorzeigen. Insgesamt stellte die Polizei zweiundzwanzig Mängelberichte aus und führte anlassbezogene, verkehrserzieherische Gespräche.

Gegen einen 30-jährigen Mann aus Ludwigshafen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetzt eingeleitet. Das auf ihn zugelassene Fahrzeug war mit einem ausländischen Kennzeichen verstehen, obwohl der ausländische Mann bereits seit über einem Jahr mit festem Wohnsitz in Deutschland angemeldet ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell