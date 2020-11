Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Kapelle

SpeyerSpeyer (ots)

19.11.2020, 19.00 Uhr, bis 20.11.2020, 06.10 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in die Kapelle des St. Martha Stifts in der Schützenstraße ein, hebelten den dortigen Opferstock auf und entwendeten den Inhalt. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder wer sonst Hinweise zu dieser Tat geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

