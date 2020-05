Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - betrügerische Anrufe (25/1531)

Speyer (ots)

Im Stadtgebiet kam es am 22.05.2020 erneut zu Anrufen bei meist älteren Bürgern, die durch geschickte Gesprächsführung den Anschein erwecken wollten, dass die Angerufenen mit einem Familienangehörigen in Not telefonieren würden und baten um finanzielle Hilfe.

Zum Glück erkannten die Angerufenen schnell den betrügerischen Hintergrund der Gespräche und gingen nicht auf die Bitten oder Forderungen ein.

Die Polizei rät eindringlich solche Gespräche frühzeitig zu beenden und keine Geldübergabe an Fremde zu tätigen.

Geschädigte solche Anrufe können entsprechende Anzeigen bei der Polizei erstatten. Hierbei wird aufgrund der aktuellen Lage die Möglichkeit der Online-Anzeige über die Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ beworben. Sollte kein Internetzugang vorhanden sein, steht die Polizeiinspektion Speyer für Rückfragen auch telefonisch unter 06232/137-0 rund um die Uhr zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell