POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht durch Aussteigen

Bereits am 11.05.20, um 09:40 Uhr kam es im Foltzring, Höhe Hausnummer 6, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen geparkten Pkw. Die Geschädigte saß während des Vorfalls selbst in ihrem Pkw (grauer Hyundai), als die Beifahrerin des neben ihr geparkten Pkw (schwarzer Audi) aussteigen wollte und mit der Tür gegen ihre Tür stieß. Sie entgegnete ihr gegenüber, dass kein Schaden entstanden sei. Als die Geschädigte nun ausstieg, konnte sie doch einen Schaden an ihrem Pkw feststellen und hinterließ eine Nachricht an dem Pkw der Verursacherin, da diese sich mittlerweile von der Örtlichkeit entfernt hatten. Trotz der hinterlassenen Nachricht erfolgte keine Kontaktaufnahme zur Geschädigten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

