Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden (03/0601)

Speyer (ots)

06.01.2020, 02:03 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Schützenstraße in Speyer ein 49-Jähriger aus Hockenheim einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte bei diesem eine Metalldose mit 0,78 Gramm Amphetamin in Pulverform aufgefunden werden. Zur Herkunft des Amphetamins machte der 49-Jährige keine Angaben. Die Dose mit dem Amphetamin wurde durch die kontrollierenden Polizeibeamten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen dessen Besitzer eingeleitet.

