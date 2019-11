POL-PDLU: Speyer- Beim Drogenverkauf beobachtet (24+26/1311)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Der Polizei wurde am Mittwochmorgen zwei Jugendliche gemeldet, welche offensichtlich gerade ein Drogengeschäft in einem Park an der Kreuzung Wormser Landstraße/Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße abwickeln. Die beschriebenen Personen konnten durch die Polizei dann im Adenauerpark festgestellt werden. Einer der Jugendlichen, ein 17-Jähriger aus Speyer, ergriff sofort die Flucht, konnte jedoch in der Wormser Landstraße gestellt werden. Der andere Jugendliche im Alter von 16 Jahren wurde im Adenauerpark von der Polizei kontrolliert. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen konnten 10 Gramm Cannabis aufgefunden werden, welches er zuvor von dem 17-Jährigen gekauft habe will. Bei dem 17-Jährigen konnten die Beamten einen Plastikbeutel mit mehreren Alukugeln mit Cannabis sowie einen geringen 3stelligen Bargeldbetrag auffinden. Die Betäubungsmittel als auch das bei dem 17-Jährigen aufgefundene Bargeld wurden sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass das Bargeld im Zusammenhang mit dem Drogenverkauf erlangt wurde. Gegen beide Jugendliche wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt.

