Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Freitag den 27.09.2019 gegen 13:19 Uhr befährt ein 12-jähriger Frankenthaler mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Mahlastraße in Fahrtrichtung Studernheim. In Höhe der Einmündung Mahlastraße/Auffahrt B9 kommt es zu einer Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und einem PKW.

Im Zuge der Ermittlungen wird als Ursache des Verkehrsunfalls festgestellt, dass der Fahrradfahrer die Vorfahrt des PKW-Fahrers missachtet hat. In Folge des Sturzes wird der Fahrradfahrer leicht verletzt und in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Am PKW entsteht ein Sachschaden von geschätzten 500 EUR.

