POL-PDLU: (Mutterstadt und Schifferstadt) Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Mutterstadt und Schifferstadt (ots) - Mit Beginn der so genannten dunklen Jahreszeit steigt die Anzahl der Wohnungseinbrüche. Die Polizei wird deshalb in der nächsten Zeit in verschiedenen Ortschaften, auch unter dem Einsatz von Zivilfahrzeugen, gezielt Kontrollen durchführen. Am Mittwoch, 14.11.2018, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in den Ortsgebieten von Mutterstadt und Schifferstadt kontrolliert. Der Fokus lag auf der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Bereits mehrfach waren der Polizei sich verdächtig verhaltende Personen in verschiedenen Ortschaften gemeldet worden, die zum Teil kontrolliert werden konnten. Die Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit und bittet um Kontaktaufnahme bei verdächtigen Wahrnehmungen. Ein Einbruch wurde am 14.11.2018 bei der Polizeiinspektion Schifferstadt nicht registriert.

