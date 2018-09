POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) -

06.09.18, 22:50 Uhr - 07.09.18, 13:00 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Übersteigen eines Zaunes und Aufschneiden eines Vorhängeschlosses Zutritt zu einem Unterstand einer Gaststätte am Rübsamenwühl. Dort seien diverse Werkzeuge und sonstiges Gut entwendet worden. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

