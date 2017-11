POL-PDLU: (Lambsheim) - Schulwegüberwachung

Lambsheim (ots) - Am 15.01.2017 findet in der Zeit von 07.30 Uhr bis 08.10 Uhr an der Karl-Wendel-Schule eine Schulwegüberwachung zusammen mit dem Ordungsamt der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim statt. Hierbei werden 33 Pkw kontrolliert, bei 3 Pkw wird festgestellt, dass das transportierte Kind nicht oder nicht richtig gesichert ist, bei 2 Pkw ist die Beleuchtung nicht eingeschaltet, obwohl es die Sichtverhältnisse erfordern. Weiterhin wurden 27 Fahrräder kontrolliert, bei welchen ebenfalls die Beleuchtungseinrichtung nicht benutzt wurde, obwohl die Sichtverhältnisse es erfordern. Die Ordnungswidrigkeiten werden entsprechend geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

Harald Reichel



Telefon: 06237 934-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell