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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - verschrecktes Pferd läuft auf die B9 bei Speyer

B9 Gem. Speyer (ots)

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat sich am heutigen Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr auf der B9 in der Nähe von Speyer ereignet. Ein Pferd brach aus seinem Stall aus, nachdem ein Rettungshubschrauber in relativ niedriger Höhe über den Stall geflogen sei. Nach derzeitigem Stand erschreckte sich das Tier durch die lauten Rotorengeräusche derart, dass es aus seiner Box ausbrach und in Panik in Richtung B9 davonlief. Augenzeugen berichten, dass das Tier offenbar versuchte, die dortige Schutzplanke zu überwinden. Dabei stolperte das Pferd jedoch und zog sich Schürfwunden an den Vorderbeinen zu. Trotz des Sturzes gelang es ihm aber, sich wieder aufzurappeln und weiterzulaufen. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und der Polizeiinspektion Speyer mussten die B9 in Fahrtrichtung Germersheim für circa 45 Minuten vollständig sperren. Die alarmierten Besitzer konnten ihr Tier kurze Zeit später mithilfe der Polizei einfangen und mit einem Pferdeanhänger von der B9 bringen. Zu einer Kollision zwischen dem Pferd und dem fließenden Verkehr auf der B9 kam es glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Newsaktuell:
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Walter, PK
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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