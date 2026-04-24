Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuch misslingt

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 24.04.2026 um 11:25 Uhr konnte ein 25-Jähriger mit einem Opel in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Während eines Vortests versuchte der Fahrer die Beamten zu täuschen, indem er Wasser in den vorgesehenen Becher kippte. Da der Täuschungsversuch schnell aufflog, wurde ein erneuter Test durchgeführt, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nun kommt auf den 25-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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