POL-PDNW: Aufgebrochene Spinde im Schwimmbad...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wurden am 10.08.2023 der hiesigen Dienststelle gemeldet. Die Streife vor Ort konnte ermitteln, dass am heutigen Tag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Stadionbad in der Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. in der Damenumkleide insgesamt sechs Spinde durch unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen wurden. Aus den Spinden wurde unter anderem ein Tablet der Marke LG im Wert von 300 Euro entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Die Polizei Neustadt/W. bitte Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

