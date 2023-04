Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf Weinfest

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 01.04.2023 fand in Wachenheim an der Weinstraße die Veranstaltung "VinoLumino" statt. Bei der Veranstaltung konnte ein hohes Besucheraufkommen festgestellt werden. Die Veranstaltung verlief grundsätzlich friedlich. Lediglich gegen 22:20 Uhr kam es zu Streitigkeiten, welche der anwesenden Polizei durch den eingesetzten Security-Dienst mitgeteilt wurden. Durch die Beamten wurde die Personengruppe angesprochen. Im Rahmen des Gesprächs konnte ermittelt werden, dass der 25-jährige Geschädigte, im Laufe der Streitigkeiten, durch eine unbekannte Person gegen die linke Schläfe geschlagen wurde. Hinweise zum Täter konnte der 25-Jährige keine geben. Er erlitt durch den Schlag Rötungen im Gesicht und am Hals.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell