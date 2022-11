Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigentümer gesucht

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 09.11.2022, gegen 13:15 Uhr, stellte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Baumarktes in Haßloch hinter dem Gebäude ein hochwertiges Pedelec in einem Gebüsch liegend fest. Das Fahrrad war weder abgeschlossen, noch befanden sich in der Nähe Personen. Aufgrund dessen verständigte die Mitarbeiterin die Polizei. Eine Überprüfung des Fahrrades verlief negativ. Es konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Das Pedelec der Marke Cube, Modell: "Reaction One", kann nach Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Haßloch abgeholt werden.

