Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - junger Frau Bargeld geraubt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.07.2022 gegen 19:00 Uhr wurde, auf dem Fußweg zwischen Raingasse und Weinstraße in Wachenheim, eine junge Frau beraubt. Die 24-Jährige wurde plötzlich von hinten zunächst an der Schulter, dann an dem Hinterkopf gepackt. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter schlug den Kopf der Frau an eine Sandsteinmauer. Danach zog er ihren Geldbeutel aus der linken Hosentasche und entnahm das darin befindliche Bargeld. Den Geldbeutel warf er auf die inzwischen am Boden liegende Frau. Sein Mittäter stand währenddessen wenige Meter daneben, griff aber nicht aktiv ein. Danach flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Wachtenburg/Forst. Der Haupttäter hatte ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, war 18-22 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck, weiße Schuhe und lange grüne Hosen. Sein Mittäter hatte ebenfalls ein südländisch/afrikanisches Erscheinungsbild, war 18-22 Jahre alt und trug ein T-Shirt und kurze dunkle Hosen. Die 24-Jährige zog sich Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zu. Sie wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mittlerweile ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger aus Wachenheim als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

