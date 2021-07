Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer müssen Schlüssel abgeben

Deidesheim (ots)

Mehrere Personen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (30./31.07.21) am Ortsausgang von Deidesheim auf dem dortigen Parkplatz einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt 3 Fahrzeugführer mussten hierbei ihre Fahrzeugschlüssel abgeben, weil sie alkoholbedingt nicht mehr zum sicheren Führen ihrer Autos geeignet waren. Die Maßnahmen der Polizei fanden zur Überraschung der Beamten den Beifall der Betroffenen. Lediglich ein Unbeteiligter konnte es nicht lassen, seinen Unmut über die Aktion lautstark zu äußern. Dass dieser dann ausgerechnet von den Betroffenen in die Schranken gewiesen wurde spricht für sich.

