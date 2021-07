Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind fährt mit "frisiertem" Fahrrad und wird bei Unfall verletzt.

Haßloch (ots)

Leichte Verletzung erlitt gestern (30.07.21), gegen 15:10 Uhr, ein 13-Jähriger aus Haßloch, nachdem er von einer aus einem Grundstück in die K 14 einfahrenden 54-jährigen Autofahrerin offenbar übersehen wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur K 14 verlaufenden Radweg in Richtung Lachen-Speyerdorf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich am Rad des Kindes ein nachträglich installierter Benzinmotor befand, der es nach einer ersten Einschätzung ermöglicht, Geschwindigkeiten über 30 km/h zu erreichen, weshalb die Polizei das Gefährt sicherstellte und strafrechtliche Ermittlungen aufnahm.

