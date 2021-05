Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Schwerverkehrkontrolle

Durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim wurden am heutigen Donnerstag, den 13.05.2021, im Bereich der BAB61 Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt. In Summe konnten mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, sowie technische Mängel an den Lastkraftwagen festgestellt werden. Weiter fielen mehrere Lastkraftwagen wegen mangelnder Ladungssicherung auf, oder weil sie das Überholverbot für Lastkraftwagen auf der BAB61 missachteten. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Führer eines Lastkraftwagens, den aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Sozialvorschriften ein Bußgeld von etwa 5000 Euro erwartet.

