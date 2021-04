Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer leicht verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.04.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 31, zwischen Lindemannsruhe und Höningen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Krad-Fahrer. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die K31 von Bad Dürkheim kommend Richtung Höningen. Er kam in einer Rechtskurve zu weit auf die linke Fahrbahnseite, kollidierte dabei frontal mit einem Scoda Fabia, stürzte über die Motorhaube und kam neben dem Scoda zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht am Knie verletzt. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Fahrer und Beifahrer im Scoda blieben unverletzt. Am Scoda entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. An der Yamaha war unter anderem, durch den Aufprall, die Gabel gebrochen und es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Altleiningen abgestreut.

