Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - beschädigtes Auto gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.04.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein in der Straße An der Altenbach in Wachenheim abgestellter Opel beschädigt. Der Fahrer eines VW Tiguan befuhr die Straße An der Altenbach und musste verkehrsbedingt in eine Parklücke einfahren, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Beim Wiederanfahren rutscht er von der Bremse ab. Dabei streifte er den vor ihm in Längsaufstellung geparkten blauen Opel. Er meldet den Unfall später bei der Polizei. Beim Ablesen des amtlichen Kennzeichens muss jedoch ein Fehler aufgetreten sein. Bei einer Überprüfung der Unfallörtlichkeit konnte der Opel nicht mehr vorgefunden werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell