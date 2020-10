Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.10.2020 gegen 08:00 Uhr beschädigte ein LKW-Fahrer in der Bismarkstraße in Gönnheim ein Wegweiser Schild. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit seinem LKW mit Anhänger die Bismarckstraße in Gönnheim in Fahrtrichtung Friedelsheim und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dazu musste er mehrere Male vor und zurück rangieren. Dabei beschädigte er ein Wegweiser Schild im Einmündungsbereich. Schließlich gab er den Abbiegeversuch auf und fuhr in Richtung Friedelsheim weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das schwedische Kennzeichen des Anhängers. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

