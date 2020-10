Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.10.2020 gegen 11:30 Uhr wurde die Geldbörse einer 82-Jährigen entwendet. Sie befand sich in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen abgestellt. Als sie an der Kasse stand bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Ermittlungen im Markt ergaben, dass sich eine bislang unbekannte weibliche Person an dem Einkaufswagen der Geschädigten herumdrückte und dann die Geldbörse einsteckte. Die Täterin hatte lange braune Haare und war mit einem Anglerhut, schwarzem Trenchcoat und schwarzen Hosen bekleidet. Im Geldbeutel befanden sich neben Führerschein, Personalausweis und Bankkarte auch 200 Euro Bargeld. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell