Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schrauben und Nägel auf Fahrbahn geworfen.

Grünstadt-AsselheimGrünstadt-Asselheim (ots)

Am heutigen Tage, Donnerstag der 29.10.2020, wurde gegen 12:00 Uhr der Polizeidienststelle in Grünstadt mitgeteilt, dass sich auf der Fahrbahn der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim jede Menge Schrauben und Nägeln befinden würden. Die entsandte Streife konnte diesen Umstand feststellen und die Gegenstände entfernen. Es handelte sich insgesamt um ca. 200 Schrauben und Nägel von unterschiedlichen Längen, teilweise neu, teilweise bereits verrostet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein unbekannter Täter die Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen hat, um Schaden zu verursachen. Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eröffnet. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

