Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Wildkamera gestohlen

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits am 18.10.2020 wurde auf einem Anwesen Am Mühlberg in Bad Dürkheim eine Wildkamera entwendet. Die Wildkamera war an einem Baum auf dem Grundstück angebracht. Die Kamera verfügte über eine Bild-Sendefunktion und versendete bei erkannter Bewegung automatisch Bilder an das Mobiltelefon des 30-jährigen Eigentümers. Dieser erhielt am 18.10.2020 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr mehrere Bildübertragungen. Vermutlich wurde die Kamera in diesem Zeitraum demontiert. Die übermittelten Bilder lassen keinerlei Hinweise auf den Täter zu. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



