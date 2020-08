Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss am Steuer

Obersülzen, Hauptstraße - 04.08.2020, 13:55 Uhr (ots)

Einer Streife der PI Grünstadt fiel in Obersülzen ein roter BMW auf, dessen Fahrerin keine Unbekannte war. Die 30-Jährige aus Laumersheim beschleunigte und wollte sich der Kontrolle entziehen. Auf der Strecke zwischen Obersülzen und Laumersheim (L454) kam sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn, auf der sich andere Fahrzeuge befanden. Die junge Frau konnte dann in der Hauptstraße Laumersheim gestoppt werden. Es ergaben sich Anzeichen auf Amphetamineinwirkung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei bittet betroffene Fahrzeugführer im Gegenverkehr, die von der Aktion betroffen waren, sich bei der Polizei als Zeuge zu melden. Mitteilung bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

