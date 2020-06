Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Strafanzeigen nach verbaler Auseinandersetzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es in der Parkanlage der Wallgasse in Neustadt/W. zu einem Streit zwischen drei Männern. Einer dieser beteiligten Männer ist ein Familienvater, der mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern durch die Wallgasse spazierte, als zwei junge Männer auf ihren Fahrrädern die Kinder beinahe angefahren hätten. Sofort entwickelte sich ein Streit, als der Familienvater die Männer zur Rede stellte. Es fielen mehrfach Beleidigungen in Richtung des Vaters und seiner Familie durch die jungen Männer. Die aufgeheizte Stimmung steigerte sich bis hin zu wechselseitigen Bedrohungen. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte durch die hinzugerufene Polizei jedoch verhindert werden. Insgesamt wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung durch die Polizei erfasst.

