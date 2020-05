Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Zwei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in der Karolinenstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.05.2020, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Karolinenstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Hierbei missachtete eine 34-jährige Neustadterin, die aus der Karolinenterrassen nach links in die Karolinenstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt eines von rechts kommenden 58-jährigen Schifferstadters, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 34-jährige Neustadterin sowie deren 34-jährige Beifahrerin aus Neustadt wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Neu, PK´in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell