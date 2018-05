POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kradfahrer und Sozia bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) - Am 01.05.18, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Kradfahrer (Triumph) mit seiner 45-jährigen Sozia die Seebacher Straße. Als er seine Geschwindigkeit verlangsamte, um nach rechts in ein Grundstück einzubiegen, bemerkte dies der ihm nachfolgende 57-jährige Fahrer eines Pkw Audi zu spät und fuhr auf das Krad auf. Durch den Aufprall fiel die Sozia zu Boden und der Kradfahrer kippte mit seinem Motorrad um. Beide zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dies jedoch wieder am gleichen Abend verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell