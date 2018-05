POL-PDNW: Körperverletzung - Geschädigter macht keine Angaben zu den Tätern - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) - Am 30.04.18, gegen 21:45 Uhr kam es in Bad Dürkheim in den Kappesgärten in einem Mehrfamilienhaus zu einer Schlägerei. Hierbei wurde der 42-jährigere Geschädigte erheblich am linken Auge verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zu den Täter/n und dem Motiv wollte der Geschädigte keine Angaben machen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

