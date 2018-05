POL-PDNW: Rücksichtslos Andere beim Überholen gefährdet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Montag, 30.04.2018, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein Fahrlehrer mit seinem Schüler die B 39 von Neustadt/Wstr. Richtung Maikammer. Kurz nach dem Ortsteil Diedesfeld, fuhr ein Traktor vor dem Fahrschulauto, weswegen dieses langsam hinterher fuhr. Von hinten wäre ein silberner Kleinwagen gekommen, der das Fahrschulauto, sowie den Traktor, in einer Kurve überholen wollte. Dabei sei der silberne PKW, auf Grund Gegenverkehr, zunächst sehr knapp vor dem Fahrschulauto wieder eingeschert, was den Fahrlehrer zu einem Eingriff in Lenkrad und Bremspedal seines Schülers gezwungen habe. Trotz weiterem Gegenverkehr, habe der silberne Kleinwagen nun auch den Traktor überholt und dadurch entgegenkommende Fahrzeuge in den von der Fahrbahn in den Grünstreifen gezwungen. Glücklicherweise wäre niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/wstr. in Verbindung zu setzen, Tel.: 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell