POL-PDNW: Unfallflucht auf Parkplatz, dank Zeugin geklärt

Bad Dürkheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Dürkheim in der Bruchstraße ereignete sich am 30.04.2018, gegen 11.40 Uhr, beim Ausparken aus einer Parklücke ein Parkrempler. Der 90-jährige Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte das Kennzeichen abgelesen werden. An der Halteranschrift konnte der Fahrer und sein Fahrzeug festgestellt werden. Der Pkw wies frische Unfallspuren auf. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diesen erwartet ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Schaden an dem Geschädigten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 100 EUR.

