Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kontrollstelle in der Weißenburger Straße

Landau (ots)

Am Mittwochvormittag (17.06.2026) wurde zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau eine Standkontrolle durchgeführt. Sieben Fahrzeugführer mussten mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt werden, da sie während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde beanzeigt, de dieser während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Hier darf mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister gerechnet werden.

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