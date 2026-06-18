PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kontrollstelle in der Weißenburger Straße

Landau (ots)

Am Mittwochvormittag (17.06.2026) wurde zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau eine Standkontrolle durchgeführt. Sieben Fahrzeugführer mussten mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt werden, da sie während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde beanzeigt, de dieser während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Hier darf mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren