POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Lagerhalle
Edenkoben (ots)
In der Staatsstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende in eine Lagerhalle eingebrochen und haben zwei Arbeitsmaschinen entwendet. Die Täter drückten eine Plexiglasscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu der Halle. Ob weitere Arbeitsgeräte gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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