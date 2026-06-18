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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Lagerhalle

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Lagerhalle
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Edenkoben (ots)

In der Staatsstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende in eine Lagerhalle eingebrochen und haben zwei Arbeitsmaschinen entwendet. Die Täter drückten eine Plexiglasscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu der Halle. Ob weitere Arbeitsgeräte gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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