POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rheinzabern (ots) - Am 26.09.2024 gegen 21.25h versuchten zwei dunkel gekleidete Personen in einem Baucontainer in Rheinzabern am Bahndamm einzubrechen. Gemeldet wurde dies durch eine Zeugin. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter vor Eintreffen der Polizei flüchten. Es gelang den Tätern nicht in den Container einzudringen, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Zeugen sollen sich bitte mit der ...

mehr