POL-PDLD: Betrunken Auto gefahren

Germersheim (ots) - Von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter gleich mehrere Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Straße An Fronte Karl in Germersheim auf. Es wurde ein E-Scooter sowie mehrere Werkzeuge aus mindestens 3 Kellerräumen entwendet. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis gestern brachen unbekannte Täter das Kellerfenster eines Kellerraums in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in ...

mehr