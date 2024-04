POL-PDLD: Fahrrad aufgefunden

Birkweiler/Essingen/Offenbach (ots) - Am 10.04.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau Geschwindigkeitskontrollen in den Ortschaften Birkweiler, Essingen und Offenbach durchgeführt. Insgesamt mussten an den drei Kontrollörtlichkeiten 38 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet werden. In zwei Fällen wurde ein ...

