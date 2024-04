Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler/Essingen/Offenbach - Geschwindigkeitskontrollen

Birkweiler/Essingen/Offenbach (ots)

Am 10.04.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau Geschwindigkeitskontrollen in den Ortschaften Birkweiler, Essingen und Offenbach durchgeführt. Insgesamt mussten an den drei Kontrollörtlichkeiten 38 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet werden. In zwei Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 57 km/h bei erlaubten 30 km/h in Birkweiler festgestellt und beanzeigt. Dieser wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Darüber hinaus wurden sechs Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.

