Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau Räuberischer Diebstahl mit Krankenfahrstuhl

Landau (ots)

Am 24.02.2024 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem kuriosen räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Horststraße in Landau. Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls wurde beim Verlassen des Marktes angesprochen nachdem er offensichtlich Süßigkeiten unter seinen Beinen versteckte und nur eine Packung bezahlte. Der Beschuldigte entgegnete, dass man ihn in Ruhe lassen soll und fuhr in Richtung Ausgang. Hierbei fuhr er jedoch über die Füße der Mitarbeiterin. Auch das Festhalten des Rollstuhls misslang. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

