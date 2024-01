Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 19.01.2023 kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Billigheim-Ingenheim in der Marktstraße. Die Geschädigte parkte hierbei ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 20. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug konnte der komplett beschädigte linke Außenspiegel festgestellt werden. Aufgrund der noch am Boden liegenden Spiegelabdeckung dürfte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um eine braune Mercedes A-Klasse handeln. Hinweise nimmt die Polizei Landau entgegen.

