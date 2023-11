Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 01.11.2023 erhielt die Polizei Landau Kenntnis von einem Einbruchdiebstahl in ein Geschäft in der Meerweibchenstraße in Landau. Hiernach schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes ein und konnten hierdurch in die Auslage greifen. Entwendet wurden Waren im Wert von lediglich 5 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Der Tatzeitrau lässt sich recht genau eigrenzen. Hiernach muss die Tat in den frühen Morgenstunden zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr passiert sein. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

