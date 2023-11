Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots)

Am Vormittag des 31.10.2023 wurden an mehreren Örtlichkeiten im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen durchgeführt.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Edesheim in der dortigen 30er-Zone der Staatsstraße konnten 29 Verstöße festgestellt werden. Der 'Spitzenreiter' wurde mit 56 km/h gemessen. Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden über unangepasste Geschwindigkeiten in einem verkehrsberuhigten Bereich in Hainfeld ('Im Pflaumen') wurde dort ebenfalls kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine Verstöße gegen die Schrittgeschwindigkeit festgestellt werden. Weiterhin wurde die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in der Autobahnausfahrt Deidesheim innerhalb knapp einer Stunde fünfzehn Mal übertreten. Der schnellste Autofahrer erhielt ein Bußgeld von 100EUR und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei, da er mit 105 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell