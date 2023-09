Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aggressiver Gast - Widerstand gegen Polizeibeamte

Offenbach an der Queich (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch den Sicherheitsdienst einer Veranstaltung in Offenbach an der Queich ein aggressiver Gast gemeldet. Dieser hatte sich zunächst mit einem Gast gestritten. Während die Security einschritt, wurde der Gast immer aggressiver und musste zu Boden gebracht werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Streife beruhigte sich der Gast zunächst und trat dann plötzlich in Richtung einer Beamtin. Dieser verfehlte jedoch die Beamtin. Bei der folgenden Verbringung zur Dienststelle trat der Mann gegen den Streifenwagen und versuchte den Beamten Kopfstöße zu verpassen. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation musste der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden. Ihn Erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

