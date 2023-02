Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, Witte Sand/ Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Betrunken gestürzt ist am Sonntag (19.02.23) ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer aus Coesfeld. Gegen 18.55 Uhr war er auf der Straße "Witte Sand" in Goxel in Fahrtrichtung B525 unterwegs. Der Coesfelder geriet zu weit nach rechts, sodass er zwei am Straßenrand geparkte Autos touchierte. Anschließend stürzte der 20-Jährige, wobei er sich Verletzungen zuzog. An den beiden Autos entstand Sachschaden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alkoholtest war positiv. Da er auf einen Rettungswagen verzichtete, musste der Coesfelder mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

