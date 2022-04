Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall mit einem getöten Lkw-Fahrer

Rheinzabern (ots)

Der Verkehrsunfall mit zwei Lastkraftwagen am Dienstagvormittag, 12.04.2022, um 06.36 Uhr, ereignete sich auf der L 549 auf gerader Strecke zwischen der B 9 Anschlussstelle Neupotz und der Abfahrt Rheinzabern / Rülzheim. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 57-jährige Fahrer eines leeren Sattelzugs, der in Fahrtrichtung Neupotz unterwegs war, aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier stieß er mit dem Sattelauflieger eines mit Sand beladenen Sattelzugs zusammen, dessen 59-jähiger Fahrer noch versuchte auszuweichen und schließlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der 57-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher wurde im Führerhaus eingeklemmt und verstarb an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150000 Euro geschätzt. Die L 549 bleibt im Bereich der Unfallstelle für voraussichtlich bis 16.00 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Rheinzabern und Jockgrim unterstützten die Unfallaufnahme durch Absperrmaßnahmen und Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Die Örtliche Umleitung erfolgt durch die Straßenmeisterei Kandel.

