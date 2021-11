Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Bellheim, Hauptstraße Freitag, den 19.11.2021, zwischen 1830 Uhr und 20.30 Uhr

Germersheim (ots)

An geparktem Lkw hängen geblieben und anschließend abgehauen!

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer richtete in Bellheim, Hauptstraße einen Heck- und seitlich einen Streifschaden an einem geparkten Lkw an. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

