Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Flemlingen (ots)

Einen Einbruch in ihr Wohnhaus bemerkte eine 61-Jährige aus Flemlingen am Freitag (19.11.21) gegen 17:45 Uhr. Sie stellte hierbei fest, dass die Terrassentür des Hauses zuvor durch unbekannte Täter aufgehebelt worden war. Anschließend wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht.

Zeugen, die in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Am weißen Kreuz" und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Durch die Polizei werden Grundschutzberatungen durchgeführt, um Ihr Zuhause möglichst einbruchsicher zu gestalten. Sollten Sie Interesse an einer solchen Beratung haben, melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns beziehungsweise bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell