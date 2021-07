Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Qualmender Linienbus, 10.07.21, 13:48 Uhr

Wörth, Bahnhofstraße (ots)

Zur genannten Zeit musste ein im Linienverkehr eingesetzter Omnibus aufgrund technischen Defekt in der Bahnhofstraße kurz vor der Endhaltestelle seine Fahrt unterbrechen. Aufgrund des Defekts im Motorraum am Heck begann der Bus während der Fahrt zu qualmen, was der Fahrer rechtzeitig bemerkte und den Omnibus anhalten konnte. Die Fahrgäste konnten den Bus unversehrt verlassen. Die gerufene Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle.

