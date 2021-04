Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Bettler unterwegs

Roschbach (ots)

In der Mittagszeit klingelten in der Hainfelder Straße zwei unbekannte Männer an verschiedenen Anwesen und bettelten in englischer Sprache nach Geld. Trotz intensiver Nachschau konnten beide nicht mehr angetroffen werden. Bei den Unbekannten handelte es sich um ca. 35 - 40 Jahre alte Männer, wobei einer einen royalblauen Kapuzenpulli trug und der andere mit einer Winterjacke unterwegs war. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

